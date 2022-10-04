Организм любит дисциплину, даже если ему так не кажется

Стресс в жизни нарушает гормональный процесс, который регулирует цикл здорового сна. Под его влиянием начинается дисбаланс, который ставит крест на высыпании и снижает качество сна с его эффективностью, рассказала сомнолог Татьяна Сурненкова.

Для здорового сна медик рекомендует питаться небольшими порциями в течение всего дня – трижды в день, и только "полезной и сбалансированной едой". Исключите прием пищи за три часа до сна, избегайте соленого и острого.

Исключите за несколько часов до сна как никотин, так и кофеин. Стимуляторы могут держать вас в тонусе и явно не помогут в том, чтобы выспаться.

Если проблемы со сном наблюдаются из-за стрессовых ситуаций, снизьте температуру тела до порогового уровня с помощью прохладного душа или ванны – организм таким образом поймет, что пора спать.