Врачи установили необычную причину инсульта

Окружающая человека среда сильно влияет на здоровье

Ученые обнаружили, что риск инсульта может повышаться у людей в зависимости от уровня дорожного шума поблизости. Об этом сообщает научный журнал Noise & Health.

Всего исследования длились 14 лет, в них исследовали данные о здоровье 1,1 млн жителей Монреаля. Специалисты отметили, что для категории граждан старше 45 лет при повышении уровня шума на 10 децибел риск инсульта возрастает на 6%, сообщает МИР 24

Эксперты полагают, что это может быть связано с общим уровнем стресса, который испытывает организм на фоне шумной обстановки. 

Источник: Noise & Health ✓ Надежный источник
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