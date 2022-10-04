Окружающая человека среда сильно влияет на здоровье

Ученые обнаружили, что риск инсульта может повышаться у людей в зависимости от уровня дорожного шума поблизости. Об этом сообщает научный журнал Noise & Health.

Всего исследования длились 14 лет, в них исследовали данные о здоровье 1,1 млн жителей Монреаля. Специалисты отметили, что для категории граждан старше 45 лет при повышении уровня шума на 10 децибел риск инсульта возрастает на 6%, сообщает МИР 24.

Эксперты полагают, что это может быть связано с общим уровнем стресса, который испытывает организм на фоне шумной обстановки.