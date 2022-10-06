Серьезная болезнь: чем опасен дневной сон

Серьезная болезнь: чем опасен дневной сон
Ferrari/www.globallookpress.com
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Врач-психотерапевт, психолог, сомнолог Елена Колесниченко рассказала, что регулярное желание спать днем является расстройством и следствием нарушения процесса бодрствования и сна – нарколепсией.

Она, как правило, возникает из-за внезапной потери мышечного тонуса и сопровождается низким уровнем орексина/гипокретина – химического вещества, помогающего контролировать бодрствование.

Второй тип похож на первый, однако имеет существенное отличие: нет потери мышечного тонуса, либо отсутствует низкий уровень указанных веществ.

Основные симптомы, кроме избыточной дневной сонливости – автоматизм поведения, когда человек совершает бессознательные действия в виде произношения нечленораздельных звуков, отсутствие ночного cyf, а также развитие катаплексии – внезапная слабость мышц.

Лечат такую болезнь с помощью поведенческой и медикаментозной терапии. В последнем случае предлагают принимать психостимулирующие средства. 

Источник: АиФ ✓ Надежный источник
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