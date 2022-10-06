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Врач-психотерапевт, психолог, сомнолог Елена Колесниченко рассказала, что регулярное желание спать днем является расстройством и следствием нарушения процесса бодрствования и сна – нарколепсией.
Она, как правило, возникает из-за внезапной потери мышечного тонуса и сопровождается низким уровнем орексина/гипокретина – химического вещества, помогающего контролировать бодрствование.
Второй тип похож на первый, однако имеет существенное отличие: нет потери мышечного тонуса, либо отсутствует низкий уровень указанных веществ.
Основные симптомы, кроме избыточной дневной сонливости – автоматизм поведения, когда человек совершает бессознательные действия в виде произношения нечленораздельных звуков, отсутствие ночного cyf, а также развитие катаплексии – внезапная слабость мышц.
Лечат такую болезнь с помощью поведенческой и медикаментозной терапии. В последнем случае предлагают принимать психостимулирующие средства.
Правда, на этот раз обвинить в своем развале Россию не получится