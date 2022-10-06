Все упирается в то, как и чем вы живете

Мигрень вызвана рядом факторов: это и сильный стресс, и бессонница, и употребление шоколада с красным вином, утверждают медики.

Мигрень, в отличие от простой головной боли, приступообразна и весьма сильна по ощущениям. Задвинуть на задний план эту боль невозможно: с ней не свыкнуться. В твердой мозговой оболочке расширяются сосуды, что и вызывает боль.

Снять приступ достаточно сложно. Если мигрень настигла вас в первый раз, можно принять нестероидные противовоспалительные препараты. В иных случаях помогут только врачи.

Основа профилактики мигрени – психотерапия с мышечной релаксацией. При эмоциональной и физически тяжелой работе рекомендуется массаж с психотерапевтическими сеансами. А для медикаментозной практики используют бета-блокаторы с антидепрессантами.

Конечно, важнее всего бороться не со следствием, а с причинами: не употреблять спиртное, высыпаться и встречать утро зарядкой.