Как не довести себя до мигрени

Как не довести себя до мигрени
Joko/www.globallookpress.com
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Мигрень вызвана рядом факторов: это и сильный стресс, и бессонница, и употребление шоколада с красным вином, утверждают медики.

Мигрень, в отличие от простой головной боли, приступообразна и весьма сильна по ощущениям. Задвинуть на задний план эту боль невозможно: с ней не свыкнуться. В твердой мозговой оболочке расширяются сосуды, что и вызывает боль.

Снять приступ достаточно сложно. Если мигрень настигла вас в первый раз, можно принять нестероидные противовоспалительные препараты. В иных случаях помогут только врачи.

Основа профилактики мигрени – психотерапия с мышечной релаксацией. При эмоциональной и физически тяжелой работе рекомендуется массаж с психотерапевтическими сеансами. А для медикаментозной практики используют бета-блокаторы с антидепрессантами.

Конечно, важнее всего бороться не со следствием, а с причинами: не употреблять спиртное, высыпаться и встречать утро зарядкой.

Источник: Лента.ру ✓ Надежный источник
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