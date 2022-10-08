Токсиколог опроверг главный миф об общественном туалете

Токсиколог опроверг главный миф об общественном туалете
Annette Riedl/www.globallookpress.com
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Оказывается, есть кое-что заразнее ободка

Существует устоявшееся мнение, что общественный туалет – рассада всяких инфекций. Однако, указал токсиколог, кандидат медицинских наук и профессор Михаил Кутушов, чаще всего такие опасения ни на чем не основаны. Однако общественные уборные действительно опасны.

Многие уверены, что прикасаться к пластиковой поверхности чрезвычайно опасно – можно подхватить половую или лобковую инфкцию. Однако на деле наиболее опасен рулон бумаги, которые трогают сотни людей. Поэтому носите салфетки или бумагу с собой.

Самые опасные места в общественном туалете: кнопка слива, ручки кабинок и смесителей. Опасно садиться и на мокрые сидения, особенно после интимного бритья с ссадинами.

"В туалете обитают кишечная палочка, сальмонеллы, аденобактерии, ротовирус, вирусы простуды и многие другие. При этом больше всего в общественном туалете фекальных бактерий, которые сушилки для рук гоняют по помещению. Чтобы избежать случайного заражения, как и в любом общественном месте, мойте и очищайте руки санитайзерами и опять же носите средства гигиены с собой", – заключил специалист.

А недавно медик запретила россиянам целоваться при встрече.

Источник: Газета.ru ✓ Надежный источник
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