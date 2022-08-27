Чтобы не болеть осенью, уточнила нероматичный медик

Методы защиты от вирусов при ослабленном иммунитете довольно просты: личная гигиена, отказ от поцелуев с малознакомыми людьми и иные общеизвестные рекомендации, указала педиатр Ольга Гофман.

Однако есть и менее очевидные правила, о которых нужно помнить. В человеческой популяции миллионы вирусов и бактерий. Основная часть из них не представляет опасности благодаря нашему иммунитету. Но базовая защита – это те рекомендации, которые нужно вбивать прописной истиной в человека еще с ранних лет.

Люди постоянно встречаются с миллионами вирусов и бактерий, но большинство из них не опасны, так как человеку помогает защититься выработавшийся иммунитет, успокоила Гофман. Тем не менее во избежание заражения все же всегда стоит соблюдать элементарные меры безопасности.

"Банальные правила безопасности помогут снизить риск заражения. Не целоваться с первым встречным, мыть руки перед едой, умывать лицо после посещения общественных мест или полета на самолетах, которые считаются рассадниками инфекций. Обычному человеку будет достаточно промыть нос раствором с морской солью", – указала специалист.

А в летний и осенний сезоны фрукты и овощи отлично помогают включить режим "самозащиты"– нужно запасаться витаминами. Ну а холодной зимой необходимо наедаться ягодами.