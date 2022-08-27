Почему не получается похудеть: основные причины

Почему не получается похудеть: основные причины
Фото: uwe umstätter/www.globallookpress.com
Главное - терпение

Многие терпят неудачу при попытке сбросить лишние килограммы. Литры согнанного пота, усталость в мышцах и звенящая от ударов сердца голова никак не помогают делу – а все из-за питания, которое тоже нужно пересматривать.

Причина заключается в замедлении метаболизма, скорость которого определяет не только переваривание пищи, но и дыхание с восстановлением клеток. После неудачной диеты такая картина практически закономерна, особенно в среднем возрасте, вне зависимости от пола. Сначала человек решает поголодать и временно худеет, а затем срывается, набирая еще более нежелательные цифры, указала диетолог Татьяна Филиппова.

Такие качели нужно прекращать, иначе с каждой попыткой сбросить вес вы будете лишь толстеть. Нужно ускорить метаболизм, пишет "Пятый канал".

Главные правила: снижайте количество углеводов в польщу жиров и белков, устраивайте себе разгрузочные дни в компании фруктов и овощей. Рассчитывайте недельную норму потребляемых калорий и устраивайте себе один день, в который можете себя побаловать. Так вы не только порадуете себя, но и снимите психологическое напряжение.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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