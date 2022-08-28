Меньше переживаний - здоровее эмаль

Нервы не только портят наши волосы – они могут также негативно влиять на состояние наших зубов. Врач-ортодорнт Андрей Опарин рассказал, что все начинается в строении головного мозга, где закладывается с "нуля" весь стресс, который затем испытывает на себе организм.

Во время напряжения у человека активным образом работают мышцы – при гипертонусе они могут работать и в ночное время суток. И зубы не могут во время сильно сжиматься во время сна из-за защитного механизма. И з-за такого сжатия эмаль скалывается и стирается.

"Гипертонированная мышца, возникающая из-за постоянного хронического стресса, может давать болевую симптоматику. Пациент начинает жаловаться на разного рода боли в области висков и затылочной области", – добавил специалист.

Именно с такими случаями, отметил ортдонт, стоматологи и сталкиваются чаще всего.