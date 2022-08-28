Особое внимание диабетикам

Молоко и печенье, как известно, повышает наше настроение и помогает заснуть. Но, конечно, везде есть свои исключения – а в этом случае их хватает, указала диетолог Анна Белоусова.

Медик напомнила, что такой перекус всегда дают детям перед сном. Молоко часто сочетают с вкусным печеньем – кулинарным депрессантом, который, как и другие "вкусные радости", помогает справиться с плохим настроением. Однако диабетикам первого и второго типа, а также тем, кто страдает ожирением, такой ужин точно не подойдет

Печенье, конечно же, калорийнее молока. Перед сном калории не тратятся, и потому они превращаются в жировую ткань. Но при добавлении печенья эффекта от стакана молока ноль.

Кстати, чем жирнее молоко, тем лучше – кальций усваивается в сочетании с жирами.

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