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Мы не так часто задумываемся о том, как вредит осанке наше сидячее положение во время работы. Актуален этот вопрос для миллионов людей, которые в современном мире заняты офисной волокитой. Инструктор по реабилитации Умар Батукаев дал на этот счет ключевые рекомендации.
В первую очередь, указал спикер, необходимо употреблять воду в большом количестве – именно она помогает сохранить эластичность позвонков, межпозвонковых дисков, связок и сухожилий, снабжая их питательными веществами.
Питайтесь продуктами с углеводами, белками и жирами, и наращивайте "мышечный корсет" – ваши мышцы должны быть постоянно сильными и упругими. Если нет возможности сходить в тренажерный зал – занимайтесь спортом дома.
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