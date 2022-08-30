Питание - это еще не все

Мы не так часто задумываемся о том, как вредит осанке наше сидячее положение во время работы. Актуален этот вопрос для миллионов людей, которые в современном мире заняты офисной волокитой. Инструктор по реабилитации Умар Батукаев дал на этот счет ключевые рекомендации.

В первую очередь, указал спикер, необходимо употреблять воду в большом количестве – именно она помогает сохранить эластичность позвонков, межпозвонковых дисков, связок и сухожилий, снабжая их питательными веществами.

Питайтесь продуктами с углеводами, белками и жирами, и наращивайте "мышечный корсет" – ваши мышцы должны быть постоянно сильными и упругими. Если нет возможности сходить в тренажерный зал – занимайтесь спортом дома.

Ранее медик рассказывал, какой образ жизни нужно вести, чтобы миновал инсульт.