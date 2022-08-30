Как сохранить здоровую осанку на долгие годы

Как сохранить здоровую осанку на долгие годы
Фото: Thomas Eisenhuth/Ukraine Preside/www.globallookpress.com
продолжениеКак восстановить иммунитет после тяжелой болезни
Питание - это еще не все

Мы не так часто задумываемся о том, как вредит осанке наше сидячее положение во время работы. Актуален этот вопрос для миллионов людей, которые в современном мире заняты офисной волокитой. Инструктор по реабилитации Умар Батукаев дал на этот счет ключевые рекомендации.

В первую очередь, указал спикер, необходимо употреблять воду в большом количестве – именно она помогает сохранить эластичность позвонков, межпозвонковых дисков, связок и сухожилий, снабжая их питательными веществами.

Питайтесь продуктами с углеводами, белками и жирами, и наращивайте "мышечный корсет" – ваши мышцы должны быть постоянно сильными и упругими. Если нет возможности сходить в тренажерный зал – занимайтесь спортом дома.

Ранее медик рассказывал, какой образ жизни нужно вести, чтобы миновал инсульт.

Источник: SM News ✓ Надежный источник
новости партнеров

Американцы признали провал: "ужасный" прогноз для России не оправдался

Российская экономика сумела удивить западных экспертов

Латыши окаменели после выступления Вайкуле на русском языке

Только со временем собравшася публика расслабилась и поддержала певицу

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей