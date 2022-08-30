Как восстановить иммунитет после тяжелой болезни

Как восстановить иммунитет после тяжелой болезни
Фото: J.M. Guyon - Copyright 2013/www.globallookpress.com
От питания зависит все

Правильное и сбалансированное питание, еда, богатая полезными микроэлементами поможет восстановить иммунитет, указала невролог, педиатр Ольга Гофман.

Медик указала, что в простудные сезоны люди начинают лечиться подручными средствами, однако важно не только выздороветь, но и восстановить свой иммунитет. Тут и приходят на ум те самые жиры, белки и углеводы. Важно употреблять их в следующих пропорциях: 30, 30 и 40 процентов.

Восстановительный рацион – это молочный белок или сыворотка, которая продается в магазинах и аптеках. Принимайте витаминные и минеральные комплексы.

Помните о пробиотиках и пищевых волокнах: они помогают работе иммунной системы. Если болезнь протекала тяжело, а восстановиться не получается, нужно обратиться к врачу за назначением иммунных препаратов, которые бесконтрольно принимать точно не стоит.

Источник: Лента.ру ✓ Надежный источник
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