Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
Терапевт-гастроэнтеролог Елена Тюльпина рассказала, что предстоящие осенние холода тяжелее всего дадутся россиянам с хроническими болячками. После жаркого лета переход на осень может быть резким – в таком случае важно не заболеть.
Речь идет людях с о сердечно-сосудистых заболеваниях, а также о тех, кто страдает болезнями, связанными с дыханием и желудочно-кишечным трактом. Из-за снижения температуры и резкой смены атмосферного давления воздух насыщается кислородом – большинство ощущает в этот период ухудшение самочувствия.
Людям с хроническими болезнями важно не перегружать себя спортом и правильно питаться. Играет роль, конечно же, сон – чем здоровее, тем лучше. У кого-то могут начаться сосудистые спазмы из-за увеличения содержания кислорода в воздухе, передает "Пятый канал".
А недавно мы рассказывали, как добиться прямой и ровной осанки.
Рим внимательно следит за успехами Москвы