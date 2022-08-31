Из-за насыщенного кислорода могут начаться даже сосудистые спазмы

Терапевт-гастроэнтеролог Елена Тюльпина рассказала, что предстоящие осенние холода тяжелее всего дадутся россиянам с хроническими болячками. После жаркого лета переход на осень может быть резким – в таком случае важно не заболеть.

Речь идет людях с о сердечно-сосудистых заболеваниях, а также о тех, кто страдает болезнями, связанными с дыханием и желудочно-кишечным трактом. Из-за снижения температуры и резкой смены атмосферного давления воздух насыщается кислородом – большинство ощущает в этот период ухудшение самочувствия.

Людям с хроническими болезнями важно не перегружать себя спортом и правильно питаться. Играет роль, конечно же, сон – чем здоровее, тем лучше. У кого-то могут начаться сосудистые спазмы из-за увеличения содержания кислорода в воздухе, передает "Пятый канал".

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