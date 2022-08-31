Не сгоняя пот: как сбросить вес с помощью прогулок

Не сгоняя пот: как сбросить вес с помощью прогулок
Фото: Takeshi Nishimoto/www.globallookpress.com
Однако от вредной еды точно придется отказаться

Малоподвижный образ жизни, сидячая работа и нежелание выйти пройтись и становятся причиной нашего заплывшего тела – оно начинает превращаться в нечто желейное и неприглядное и без всякой вредной еды. А движение – это жизнь.

Как пишет Live24, отдельный вид прогулок эффективен для борьбы с лишним весом. Если вы решили улучшить свое состояние, важно гулять быстрым шагом. За какие-то шесть месяцев вы таким образом сможете сбросить несколько килограммов.

Издание ссылается на израильские медиа, где говорится, что женщины, уделявшее время интенсивным прогулкам минимум по 50 минут три раза в неделю, потеряли за четыре месяца практически три килограмма.

А все участницы, к тому же, совмещали прогулки с низкокалорийной диетой. Поэтому, заключают специалисты, для эффективного снижения веса требуется и здоровый рацион.

В целом же можно прибавлять к обычным прогулкам еще до четырех тысяч шагов и ходить с попеременной скоростью – так вы сожгете на 20% больше калорий.

Источник: Live24 ✓ Надежный источник
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