"Полезное" лакомство оказалось крайне опасным для здоровья

"Полезное" лакомство оказалось крайне опасным для здоровья
Фото: www.unsplash.com
К вопросам питания нужно подходить с особым вниманием

Как известно, в последнее время многие люди просто помешались на правильном питании и цветущем внешнем виде. Всевозможные диеты предлагают людям различные рационы на их вкус и кошелек. Очень популярным перекусом являются спортивные батончики. Однако, оказалось, что они таят в себе серьезную угрозу для организма.

Такое лакомство хорошо подходит спортсменам, которые теряют много энергии, а также нуждаются в белках для роста мышц. Однако из-за широкой популярности угощение стали употреблять все подряд, отмечает интернет-издание "МИР24".

Как сообщила врач-эндокринолог Анна Куликова, батончики являются специализированным продуктом и их нельзя употреблять без консультации с личным врачом. Такой перекус может нанести серьезный удар по здоровью людей, которые страдают заболеваниями почек, а также сахарным диабетом. Кроме того, злоупотребление спортивными батончиками может нанести вред даже здоровому организму, подчеркнула специалист.

Источник: Вечерняя Москва ✓ Надежный источник
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