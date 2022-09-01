Мнение врача: как худеть правильно и безопасно

Существует множество вариантов, как похудеть и прийти в желаемую физическую форму. Врач рассказывает о том, как это сделать правильно

Хочешь похудеть – врач знает как

Хочешь избавиться от лишнего веса – потребляй меньше калорий и больше расходуй. Истина, с которой сталкиваются все, кто ищет способ привести тело в форму. Кажется, ответ на вопрос "как похудеть" прост: меньше ешь и больше двигайся. Однако люди не одинаковы, у каждого свой метаболизм, пищевые пристрастия, возрастные особенности. Именно поэтому каждый новый "универсальный" способ похудеть подходит не всем.

Лишний вес – медицинская проблема. ВОЗ сформулировала свои критерии: "избыточный вес" соответствует индексу массы тела (соотношение веса к квадрату роста) выше 25, а "ожирение" – 30. От этих проблем страдают около 40% населения земного шара. Оба состояния достоверно признаны причиной развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и бесплодия.

Диеты

Одна из самых популярных сегодня – кето-диета. Ее суть сводится к кетозу – состоянию организма, когда в отсутствие углеводов организм мобилизует жировые запасы. Интернет пестрит отзывами тех, кому диета помогла похудеть. Иногда даже по достижению результата редкие счастливчики не испытывают прежнее чувство голода. Метод кажется чудом. Но не все так радужно: 98% блюд в кафе станут вам недоступны. Отказаться придется от орехов, фруктов и других полезных продуктов.

Популярное дробное питание имеет свои плюсы – равномернее поступают углеводы, нет скачков инсулина. Но такой способ мало подходит для активных людей. Три приема пищи и три перекуса означают, что есть вам придется все время: в офисе, на совещании, а малые порции все равно оставят вас голодными. Получается, что этот способ похудеть, может, и действенный, но скорее всего не долгосрочный.

Интервальное голодание

Инстаграм-гуру, ссылающихся на Есинори Осуми, получившего Нобелевскую премию за открытие аутофагии (от лат. – самопоглощения) активно продвигают этот метод. В реальности варианты методики разрабатываются и монетизируются исключительно интернет-шарлатанами и к открытию японского ученого не имеют отношения. Даже при грамотном подходе диета мало подходит тем, кто работает из дома или ухаживает за ребенком. Это вариант для занятых людей, которым буквально "некогда поесть". Кроме того, со временем желудок перестает адекватно реагировать на поступление пищи и подавать сигнал о насыщении и фактические порции становятся больше.

Получить результат на одной диете удается не более 5% пациентов против 80%, подключившим к диете и нагрузкам лекарственную терапию, утверждают эндокринологи. И дело не только в лишнем весе. Часто, снизив вес, человек избавляется и от других хронических заболевай: нормализуется давление, снижается риск развития сахарного диабета. Важно понимать, что лекарства – вспомогательные средства. Правильное питание и грамотная диета – это база, без которой эффективно похудеть невозможно,

– резюмирует врач-эндокринолог, диетолог Алексей Калинчев.

Как медицина помогает похудеть

Способы похудания можно разделить на физические и медикаментозные. Первая группа включает в себя уменьшение объема желудка хирургически или с помощью баллона. Оба вариант подходят только для запущенных случаев, ведь любая полостная операция – это риск для здоровья и жизни. И даже эти методы не исключают строгое соблюдение диеты в течение всей жизни.

Более физиологичным методом снижения веса является использование лекарств, подавляющих аппетит. Например, популярного препарата Редуксин. Он позволяет снизить аппетит, быстрее наедаться меньшими порциями и плавно скорректировать пищевые привычки: пациент осознает, что некоторые "перекусы" – лишние. Лекарства могут стать хорошим подспорьем тем, кому сложно придерживаться диеты на собственной силе воли. При этом к выбору средства для снижения веса надо подойти ответственно: посоветоваться с врачом, почитать отзывы, ведь есть БАДы – средства с сомнительной эффективностью и составом, которые могут быть опасны для здоровья. Берегите себя! Выбирайте только проверенные средства и худейте с удовольствием,

– комментирует врач-эндокринолог Алексей Калинчев.

Вне зависимости от способа, который вы выбрали, чтобы похудеть, диетологи рекомендуют начать с дневника питания: записывать и считать калории, планировать свое меню. Первое время это будет сложно, однако позже вы сможете адаптироваться и чувствовать себя уверенно даже при заказе блюд в кафе. Кроме того, сможете изучить свои пищевые привычки и промахи – понять, что именно привело к набору лишних кило.