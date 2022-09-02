Вкусное - не значит полезное

Плов – лидер среди блюд по самому вредному сочетанию ингредиентов ид-за огромного содержания жира, углеводов и соли, заявила врач-диетолог Елена Тихомирова.

Подобные блюда, заявляет диетолог, и становятся причиной эпидемии ожирения, за которыми стоят горой гипертония и сахарный диабет.

Впрочем, с пловом могут вполне конкурировать и макароны с жареным картофелем. ЖКТ у человека сфомирован таким образом, чтобы переваривать все, что туда попадает. Другой вопрос в том, как это отражается на организме. Ощущения дискомфорта, вздутия и тяжести после такой пищи – закономерность.

"Однако, если у человека нормально работает желудочно-кишечный тракт, нет обострения хронических заболеваний, таких как хронический холецистит, гастрит, панкреатит, тогда он может употреблять абсолютно любую пищу", – высказалась диетолог.

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