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Плов – лидер среди блюд по самому вредному сочетанию ингредиентов ид-за огромного содержания жира, углеводов и соли, заявила врач-диетолог Елена Тихомирова.
Подобные блюда, заявляет диетолог, и становятся причиной эпидемии ожирения, за которыми стоят горой гипертония и сахарный диабет.
Впрочем, с пловом могут вполне конкурировать и макароны с жареным картофелем. ЖКТ у человека сфомирован таким образом, чтобы переваривать все, что туда попадает. Другой вопрос в том, как это отражается на организме. Ощущения дискомфорта, вздутия и тяжести после такой пищи – закономерность.
"Однако, если у человека нормально работает желудочно-кишечный тракт, нет обострения хронических заболеваний, таких как хронический холецистит, гастрит, панкреатит, тогда он может употреблять абсолютно любую пищу", – высказалась диетолог.
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