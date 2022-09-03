Когда выгоднее всего лететь курорт: рассказала кадровик

Когда выгоднее всего лететь курорт: рассказала кадровик
Komsomolskaya Pravda/Ukraine Preside/www.globallookpress.com
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Отдыхать от работы нужно тогда, когда меньше всего праздников

Начало осени – прекрасное время для того, чтобы провести отпуск где-нибудь в теплом и солнечном месте, указала кадровик Людмила Ларина. Выгоднее всего уходить в отпуск тогда, когда выпадает больше всего рабочих дней. А сентябрь – тот месяц, в котором нет ни одного праздничного дня.

Тут есть математические причины: для расчета оклад делится на общее число дней в месяце, которые умножают на количество отработанных дней. При расчете отпускных бухгалтер исходит от величины среднего дневного заработка – он уже определяется тем, сколько выпало календарных дней.

"Когда отпуск выпадает на будни, то сотрудник получает дневной заработок, во время отпуска оплачиваются и выходные", – объяснила кадровик.

А недавно психолог рассказала о причинах, при которых срочно нужно уходить в отпуск.

Источник: ТСН24 ✓ Надежный источник
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