Психика и тело могут подавать специальные сигналы о перегруженности

Психолог Светлана Квитко в беседе с "Лентой.ру" рассказала, что существуют симптомы в состоянии человека, которые указывают на необходимость взять отпуск на работе. Всего она выделила четыре фактора, на которые следует обращать внимание.

1. Первые признаки перегруженности начинает подавать тело. Могут обостриться старые болезни, человек начнет чаще простужаться – все говорит о том, что пора брать отдых.

2. Потеря интереса к жизни может также являться признаком, что человеку необходим отпуск. Это может оказаться сигналом психики, что нужно все поставить на паузу.

3. Отсутствие стремлений в жизни может говорить о эмоциональном выгорании. Подобное состояние указывает, что нужно взять передышку. В противном случае обострение может привести к депрессии.

4. Эмоциональная неуравновешенность тоже один из признаков острой необходимости в отдыхе, если человеку подобные проявления не свойственны.

Психолог отметила, что если человек не может найти повод для радости в своей жизни, то ему крайне важно отдохнуть. К примеру, провести время в компании близких или устроить себе маленький праздник, а не отклыдвать все на потом.