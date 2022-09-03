Раскрыт главный миф о беге по утрам

Раскрыт главный миф о беге по утрам
Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Похудеть можно а стать здоровее - вряд ли

Когда мы пытаемся везде все успеть, начинаем игнорировать своевременный прием пищи – желаем подольше поспать, хватаем перекус на лету и мчим на работу. Однако организм любит порядок: вставать нужно так, чтобы успеть приготовить себе завтрак. И не переносит халатности, которая выражается в таких вещах, как отсутствие зарядки и сытного завтрака.

Любителям побегать, кстати говоря, нужно знать одну истину: бег утром – это действительно снижение веса. Однако не за счет жира, а за счет мышечной массы.Физическая активность стимулирует выработку желудочного сока, что плохо сказывается на органе.

Понятно и ваше желание выпить чашечку крепкого кофе на голодный живот. Но этот напиток стимулирует выработку кислоты и приводит к изжоге, а также иным проблемам с пищеварением. Пропускаете завтрак – обеспечиваете себе дефицит серотонина и подавленное настроение до конца суток. Если времени на полноценный завтрак нет, добавляйте молоко или сливки.

И ни в коем случае не жуйте жвачку – она стимулирует выработку желудочной кислоты, разрушающей слизистую пустого желудка.

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