Дамам стоит взять этот овощ на заметку

Как известно, кабачки являются одним из любимых блюд людей, которые придерживаются диетического питания. Этот низкокалорийный овощ отлично сочетается со многими продуктами и может быть основой полезных угощений. Однако на этом его чудесные свойства не заканчиваются. Как сообщила опытный врач Светлана Малиновская, регулярное употребление кабачков отлично помогает в борьбе с пресловутой "апельсиновой коркой" на бедрах.



Как известно, из-за целлюлита страдают женщины разных возврастов. Даже худенькие дамы иногда не могут похвастаться идеально ровными ногами. Для того чтобы справиться с этой напастью, необходимо регулярно заниматься спортом, строго придерживаться правильного питания, а также использовать различные косметические средства.

Также врач советует внести кабачки в список своих любимых продуктов. Специалист пояснила, что в этом овоще содержится мощный антиоксидант токоферол. За счет него существенно ускоряется обновление клеток, процессы старения замедляются.

Кроме того, кабачки помогают работе сердечно-сосудистой системы, а также в целом оказывают благотворное влияние на работу организма. Именно поэтому овощ стоит взять на заметку и почаще готовить из него полезные блюда.