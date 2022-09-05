Специалист посоветовала следовать принципам ментальной гигиены

На здоровье психики может оказывать любая информация, потребляемая человеком – плохой эффект может оказать даже ее избыток. Поэтому психолог Раиса Богачева советует внимательно следить за тем потоком информации, которое поступает в сознание.

По ее словам, если потребляемого контента слишком много, то у человека может развиться повышенная тревожность, раздражительность и даже дипрессия. Поэтому специалисты советуют следовать принципам ментальной гигиены – это подразумевает исключение факторов, способствующих психической дисгармонии.

Психолог посоветовала людям, которые ощущают нестабильность своего состояния, попробовать органичить время нахождения в сети, а также не смотреть никаких новостей перед сном. Она отметила, что сейчас из-за обилия различных средств информации крайне важно научиться отличать фейковые новости от настоящих, а также проверять источники.

Для того, чтобы расслабиться, Богачева предложила слушать перед сном расслабляющую музыку, аудиокниги и смотреть качественные фильмы с хорошим концом.