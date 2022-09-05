Важнейшими из них являются орехи

Существует несколько продуктов, которые помогут восстановить печень и укрепить ее. Об этом рассказала диетолог Александра Ноев в беседе с "Мослентой".

По ее словам, на первом месте находятся грецкие орехи – их нужно употреблять 3-5 штук ежедневно. Она пояснила, что в продукте содержится глутатион – это вещество, которое также выделяет сама печень при нормальной работе. В случе, если орган поврежден, орехи помогут восстановить утраченные вещества для организма. Также этот антиоксидант активизирует иммунные связи.

Крайне полезно для людей с болезнями печени употреблять лук и чеснок. Они содержат аллицин, которые выводят из организма токсические вещества. Важно, чтобы перед употреблением они были мелко нарезаны.

Также печени хорошо помогает грейпфрут. Он помогает избавить орган от лишнего жира.

Важными помощниками в обеспечении работы печени являются и куркума, цветная капуста, брокколи в отварном виде, черника, малина и клюква. Они оказывают вспомогательный эффект на здоровье.