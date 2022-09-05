Роспотребнадзор призывает делать прививки

В Российской Федерации ожидается подъем заболеваемости гриппом. Глава Роспотребнадзора Анна Попова указала, выступая на Восточном экономическом форуме, что вирус будет несколько другим – из-за изменений в штаммовом составе.

Пока что невозможно оценить готовность популяции к новому варианту. По указанной причине нельзя сказать, каким окажется грипп в новом сезоне.

"В конце зимы каждый год эксперты ВОЗ решают, какой будет штаммовый состав новой вакцины. Вот в этом году остался прежним вакцинный штамм вируса гриппа А (H1N1) пандемического 2009 года", – приводит "Пятый канал" заявление главы федеральной службы.



В РФ существуют и трехвалентная, и четырехвалентная вакцины. Замена двух компонентов уже говорит о том, что собственными силами защититься организм не сможет – чтобы свести риск забоелваемости к минимуму, нужно сделать прививку.