Начните с посещения терапевта

Постоянное чувство голода может предвещать как сахарный диабет, так и гастрит с язвой желудка, указала специалист по правильному питанию Лия Шавашели. Эксперт рассказала, какие врачи помогут выяснить причину.

Если чувство голода появляется после еды и не проходит, речь может идти как о диабете, так и проблемах с гормональным фоном с заболеваниями желудка.

Одна из причин – "выход из строя" гормона лептина, влияющего на центр насыщения. Этот пептидный белок вырабатывается жировой тканью в ответ на поступление пищи – клетки чувствуют "голод" из-за непрохождения глюкозы внутрь по причине нечувствительности рецептора. В таком случае у человека присутствует инсулинорезистентность, пояснила она. С подобным состоянием сталкиваются пациенты с диабетом II типа.

Если вы испытываете чувство голода, которое не связано с диетой или активным спортом, а также психологическим фактором, необходимо выявить медицинский аспект – то есть проверить организм на возможные проблемы. Начните с посещения врача-терапевта, затем обойдите узкопрофильных специалистов – таких как эндокринолог, гастроэнтеролог, эндокринолог и остальные.