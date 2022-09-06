Названа неожиданная польза натурального кофе

Названа неожиданная польза натурального кофе
Bulkin Sergey/www.globallookpress.com
В осенний сезон более бодрящий напиток себе не придумать

Качественный кофе – не растворимый, конечно – в умеренном количестве весьма полезен для организма, и не только заряжает бодростью, но и снижает риск развития раковых заболеваний, рассказал диетолог Михаил Гинзбург.

По словам специалиста, в умеренном количестве кофе не провоцирует негативных эффектов, известных при его злоупотреблении (изжога и проблемы с ЖКТ), а помогает реже болеть (в том числе и онкологическими заболеваниями).

Умеренное количество кофе – до пяти чашек в день от 60 до 80 мг кофеина. Гинзбург напомнил, что в осенние дни кофе довольно полезен, так как стимулирует работоспособность.

Тонизирующий эффект у этого напитка и-за кофеина. Однако в кофе содержится и церебрамиин, гармонизирующий процессы в организме и оказывая противовоспалительное воздействие.

А недавно мы рассказывали, почему кофе нужно пить в умеренном количестве каждый день.

Источник: "Спутник в Крыму" ✓ Надежный источник
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