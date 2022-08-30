Этот напиток нужно пить каждый день для продления жизни

Этот напиток нужно пить каждый день для продления жизни
Фото: unsplash.com
Главные правила - правильно готовить и не превышать допустимой нормы

Десятилетние исследования, проведенные специалистами Лондонского университета королевы Марии и Университета Земмельвайса в Венгрии, утверждают, что ежедневное употребление кофе из молотых зерен сокращает риск преждевременной смерти на 13%. При этом максимальная доза напитка не должна превышать трех доз, сообщает издание Food News.

Всего были изучены данные почти 470 тыс участников, у которых не было признаков болезней ССС. Средний возраст людей – 56 лет, по половому признаку все поделены почти пополам. 

По ходу исследвания выяснилось, что те, кто регулярно пьет кофе имеет меньше шансов получить инсульт или страдать от других сердечных болезней с годами. Растворимый напиток такого эффекта на организм не оказывает, как и превышение допустимой нормы в три чашки. 

Кофе благотворно сказывается на работе организма из-за кофеина, минералов, антиоксидантов, которые снижают риск развития рака, деменции и диабета. Ученые пришли к выводу, что напиток не повышает кровяное давление и полезен для работы сердца. 

Растворимый кофе имеет аналогичное количество антиоксидантов, однако также в нем содержатся акриламиды, которые вредят нервной системе и увеличивают риск развития рака. 

Источник: Food News
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