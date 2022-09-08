Никогда не поздно приступать к диете

Висцеральный жир опасен для здоровья, так как провоцирует и рак, и болезни сердца, и инсульт с сахарным диабетом. А потому от него необходимо избавляться – ведь он находится вокруг жизненно важных органов.

С возрастом худеть становится все сложнее. Связано это с замедлением обмена веществ. Однако способы есть.

Выполняйте физичесские упражнения – минимум полчаса в день со средней интенсивностью. Практикуйте прогулку быстрым шагом, занимайтесь плаванием, катайтесь на велосипеде.

Ешьте больше овощей и фруктов, цельнозерновых. Откажитесь от обработанной пищи, сладких напитков.

Учистесь противодействовать стрессу – из-за кортизола, гормона стресса, приводятся в действие его лучшие друзья – висцеральные гормоны.

Исключите алкоголь – если человек часто пьет, у него появляется больше висцерального жира. Наконец, хорошо отсыпайтесь – не менее семи часов в день. Сон влияет на такие гормоны, как грелин и лептин, которые, в свою очередь, стимулируют аппетит.

Ранее мы рассказывали, о чем говорит постоянное чувство голода.