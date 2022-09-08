Положительные изменения налицо

Ученые постоянно доказывали, что кофеин вызывает привыкание, а чрезмерное употребление вредит психике человека. Поэтому, считают многие специалисты, даже временный отказ от кофе улучшает настроение, снижает тревогу и улучшает общее самочувствие.

Как пишет Walla, можно рассказывать о нескольких позитивных последствиях отказа от употребления кофе.

Во-первых, улучшается сон – безусловно, сначала вы будете с непривычки ощущать некую усталость. Однако вы будете лучше высыпаться. Особенно, если не пьете кофе по вечерам.

Вы с удивлением обнаружите через некоторое время, что масса тела меняется – как в сторону увеличения, так и уменьшения. Ведь и молоко, и сливки, сахар, сироп, которые идеально сочетаются с кофе, способствуют быстрому набору веса. Получается, вы экономите потребляемые калории.

Кофе – напиток с высоким уровнем кислотности. Поэтому отказ от него исключает избыточное накопление желудочного и желчного соков. Не видать больше вам изжоги, тошноты, болей в желудке и дискомфорта в процессе пищеварения.

Улучшается здоровье полости рта – из-за кислоты кофе придает зубам желтоватый оттенок, разрушая эмаль и провоцируя неприятный запах изо рта.