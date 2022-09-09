Какие продукты помогут от сезонной простуды

Какие продукты помогут от сезонной простуды
Ilya Galakhov/www.globallookpress.com
Лучшие природные антибиотики - особенно в холодный сезон

В осенний сезон подготовиться к инфекции лучше всего с помощью еды – лекарства для профилактики будут уже во вторую очередь. Врач-диетолог Татьяна Залетова рассказала, что нужно включить в диету для активизации иммунитета.

Лучше всего полойдут так называемые природные антибиотики. Первое средство – чеснок, который, как все помнят из детства, нужно есть каждый день. Лучше всего им питаться перед перед осенним периодом (да и во время него).

Защитить организм в простудный сезон поможет и базилик.

"Он обладает дезинфицирующими и бактерицидными свойствами. При его употреблении вы повышаете защиту от гриппа и простуды, а также помогаете организму справиться с пищевыми инфекциями", – указала диетолог.

Конечно, стоит помнить, что в случае простуды ни чеснок, ни базилик не станут заменой назначаемым медиком лекарствам. Природные антибиотики несут вспомогательную функцию – препараты они не заменят.

Источник: Спутник ✓ Надежный источник
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