Лучшие природные антибиотики - особенно в холодный сезон

В осенний сезон подготовиться к инфекции лучше всего с помощью еды – лекарства для профилактики будут уже во вторую очередь. Врач-диетолог Татьяна Залетова рассказала, что нужно включить в диету для активизации иммунитета.

Лучше всего полойдут так называемые природные антибиотики. Первое средство – чеснок, который, как все помнят из детства, нужно есть каждый день. Лучше всего им питаться перед перед осенним периодом (да и во время него).

Защитить организм в простудный сезон поможет и базилик.

"Он обладает дезинфицирующими и бактерицидными свойствами. При его употреблении вы повышаете защиту от гриппа и простуды, а также помогаете организму справиться с пищевыми инфекциями", – указала диетолог.



Конечно, стоит помнить, что в случае простуды ни чеснок, ни базилик не станут заменой назначаемым медиком лекарствам. Природные антибиотики несут вспомогательную функцию – препараты они не заменят.