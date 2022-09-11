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Нередко организм, желая сладкого, говорит нам о том, как голоден. Однако от такого перекуса лучше отказаться, заявила врач-эндокринолог Анна Куликова.
Сладости – лакомства, которые полны простых углеводов, всасывающихся в пищеварительном тракте при поглощении и повышащие уровень глюкозы – то есть сахара в крови. Быстро наступает чуство насыщения. Для переваривания такой еды организму особо напрягаться не нужно.
Именно поэтому сладкое считается быстрым источником для энергии. Однако такая глюкоза быстро расходуется – через короткое время есть хочется снова.
При этом сладкое полно калорий и практически не содержит полезных веществ для организма. Поэтому такой продукт не стоит считать приоритетным в питании.
Если у человека отсутствуют заболевания, нормированное количество сахара в день – от 5 до 10 процентов от суточной калорийности пищи. Для снижения тяги к сладкому нужно включать в рацион овощи, зерновые. Избегайте длительных интервалов в приемах еды свыше трех-четырех часов.
Если тяга к сладкому наблюдается утром, пересмотрите свой рацион и прекратите "заедать" стресс. Лучше замените сладости фруктами, овощами и молочными продуктами.
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