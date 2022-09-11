Избегайте массовых скоплений людей и откажитесь от нездоровой еды

В осенний период можно легко подхватить инфекцию – особенно тогда, когда не топят батареи. Заболеть можно и дома, и на улице. Кардиолог и кандидат медицинских наук, главврач Тюмени Татьяна Виноградова рассказала, как сохранить здоровье в холод.

Первое правило – здоровый образ жизни. Это и спорт, и хороший сон, и хорошая еда. Избегайте мест массового скопления людей и закрытых помещений, исключайте контакты с больными людьми.

Если все-таки решились на посещение торгового центра, используйте средства индивидуальной защиты.

Помните, что дети в школах и детских садах активно общаются – им нужно принимать минералы и аитемины. Ни в коем случае не занимайтесь подбором самостоятельно – витамины необходимо правильно подобрать.

Устраивайте прогулки на свежем воздухе и принимайте солнечные ванны, которые обеспечат зарядом положительной и позитивной энергии.