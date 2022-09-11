Тепло одеваемся и много ходим: как не подхватить простуду осенью

Тепло одеваемся и много ходим: как не подхватить простуду осенью
Konstantin Kokoshkin/www.globallookpress.com
Избегайте массовых скоплений людей и откажитесь от нездоровой еды

В осенний период можно легко подхватить инфекцию – особенно тогда, когда не топят батареи. Заболеть можно и дома, и на улице. Кардиолог и кандидат медицинских наук, главврач Тюмени Татьяна Виноградова рассказала, как сохранить здоровье в холод.

Первое правило – здоровый образ жизни. Это и спорт, и хороший сон, и хорошая еда. Избегайте мест массового скопления людей и закрытых помещений, исключайте контакты с больными людьми.

Если все-таки решились на посещение торгового центра, используйте средства индивидуальной защиты.

Помните, что дети в школах и детских садах активно общаются – им нужно принимать минералы и аитемины. Ни в коем случае не занимайтесь подбором самостоятельно – витамины необходимо правильно подобрать.

Устраивайте прогулки на свежем воздухе и принимайте солнечные ванны, которые обеспечат зарядом положительной и позитивной энергии.

Источник: SM News ✓ Надежный источник
новости партнеров

В НАТО пригрозили России своими войсками

Альянс собирается перебросить солдат на восток

Британии предсказали проблемы после прихода Чарльза на престол

Монарх обладает иным складом характера, чем его мать

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей