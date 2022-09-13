Медик рассказал о вреде самых популярных продуктов у россиян

Медик рассказал о вреде самых популярных продуктов у россиян
Victor Lisitsyn/www.globallookpress.com
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Меньше вредной еды - больше пользы организму

Cахаросодержащие продукты, включая снеки со сладкиим, вредны, как бы они ни были популярны у россиян, рассказал врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

Речь идет о самых вредных – после алкоголя – продуктах. Причина – сахар и сахаросодержащие элементы.

"Чем больше мы едим сахара, тем меньше мы живем, раньше стареем, болеем возрастными болезнями, то есть тут без иллюзий. Чрезвычайно вредными продуктами является жиро– и сахаросодержащая выпечка. Всякого рода десерты. Сюда попадают подростковые снеки: чипсы, сухарики", – указал специалист.

Диетолог запретил россиянам есть молочные продукты с добавлением пальмового масла – а это известные творожки и йогурты. От пальмового масла вреда еще больше, чем от жира.

Эксперт также предостерег россиян от переедания красного мяса: чем больше – тем хуже. Так вы провоцируете риск развития рака толстой кишки и сосудистых заболеваний.

Источник: URA.ru ✓ Надежный источник
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