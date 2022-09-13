Что делать при первых признаках простуды

Что делать при первых признаках простуды
DyD Fotografos/Geisler-Fotopress/www.globallookpress.com
Помните, что критически важно соблюдать постельный режим

Если вы чувствуете недомогание, начинаете чихать, следуйте ряду правил. Врач-эндокринолог Зухра Павлова рекомендует соблюдать постельный режим и не тратить силы на физическую работу, чтобы оставить больше резервов для иммунной системы. В первые дни необходимо обязательно лежать.

В первые дни противопоказан душ, алкоголь и переедание. Заменить еду можно обильным питьем. Добавляйте в воду лимон с травами, сок алоэ, мяту и листья малины.

Одно из правил – не сбивайте температуру, если она не достигла 38,1 градуса. То есть исключите жаропонижающие, включая порошки. И ни в коем случае не пейте антибиотики без назначения врача.

Павлова также порекомендовала  россиянам витамин С, которым лучше не пренебрегать. Сам организм его выработать не сможет, поэтому дефицита такого полезного элемента важно не допускать – особенно во время болезни.

Источник: ФедералПресс ✓ Надежный источник
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