Полезные добавки иногда могут навредить

С наступлением осеннего периода многие россияне начинают закупаться витаминами для того, чтобы поддержать организм в нелегкий период межсезонья. Однако даже такие, казалось бы, простые решения не стоит принимать без консультации с врачом.



Как сообщила профильный эксперт по вопросам здоровья Ирина Бережная, некоторым людям витамины могут серьезно навредить. В первую очередь, речь идет о пациентах, которые страдают из-за различных воспалений в желудке и кишечнике.

Так, полезные добавки способны спровоцировать обострение хронических недугов и воспалительные процессы. Например, язвенные заболевания в желудке заметно усугубятся, если принимать витамины. Как известно, некоторые бактерии питаются микроэлементами и используют их для собственной жизнедеятельности.

Бережная подчеркнула, что любое воздействие на организм нужно обсудить с лечащим врачом. Специалист сможет оценить состояние пациента и подскажет ему, какие именно лекарства или полезные добавки стоит употреблять.