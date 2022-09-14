Врач раскрыла опасность приема витаминов

Врач раскрыла опасность приема витаминов
Фото: www.unsplash.com
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Полезные добавки иногда могут навредить

С наступлением осеннего периода многие россияне начинают закупаться витаминами для того, чтобы поддержать организм в нелегкий период межсезонья. Однако даже такие, казалось бы, простые решения не стоит принимать без консультации с врачом.

Как сообщила профильный эксперт по вопросам здоровья Ирина Бережная, некоторым людям витамины могут серьезно навредить. В первую очередь, речь идет о пациентах, которые страдают из-за различных воспалений в желудке и кишечнике.

Так, полезные добавки способны спровоцировать обострение хронических недугов и воспалительные процессы. Например, язвенные заболевания в желудке заметно усугубятся, если принимать витамины. Как известно, некоторые бактерии питаются микроэлементами и используют их для собственной жизнедеятельности.

Бережная подчеркнула, что любое воздействие на организм нужно обсудить с лечащим врачом. Специалист сможет оценить состояние пациента и подскажет ему, какие именно лекарства или полезные добавки стоит употреблять.

Источник: Sputnik ✓ Надежный источник
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