Правильное питание и спорт: как спастись от инсульта

Правильное питание и спорт: как спастись от инсульта
Nikolay Gyngazov/www.globallookpress.com
Мы в ответе за то, как двигаемся и что едим

Острое нарушение кровообращения головного мозга – инсульт – наступает вследствие закупорки или разрыва сосудов этого. Кровоток нарушается и от дефицита глюкозы и кислорода. В итоге клетки умирают. Чтобы не допустить такого печального сценария, нужно тщательно следить за здоровьем. Доктор медицинских наук Виктор Шахнович рассказал, какие привычки помогут свести риск инсульта к минимуму. 

Прежде всего, регулярно сдавайте анализы – следите за артериальным давлением. Если показатели в норме, поводов для беспокойства нет. В иных случаях идите к врачу и начинайте принимать препараты, прописанные доктором. Оценивайте состояние  брахиоцефальных сосудов, питающих головной мозг – пройдите шестиминутный тест ходьбы на беговой дорожке.

Больше двигайтесь и всегда делайте зарядку по утрам – уделяйте внимание физике, которая убережет вас от преждевременного превращения в древние кости.

Правильно питайтесь – ешьте побольше овощей, зелени и сведите к минимуму жареное мясо. Не забывайте о морепродуктах и рыбе. Откажитесь от алкоголя – в нем нет ни грамма пользы.

Ранее мы рассказывали, почему в жару нужно исключить спиртное.

Источник: Лайф ✓ Надежный источник
новости партнеров

Newsweek: США больше не нуждаются в слабой Европе

Рассчитывать на помощь союзников наиавно, считает автор

Чем завершилась тайная встреча Путина с экс-канцлером Германии в Кремле

Поездка не была согласована с Берлином

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей