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Острое нарушение кровообращения головного мозга – инсульт – наступает вследствие закупорки или разрыва сосудов этого. Кровоток нарушается и от дефицита глюкозы и кислорода. В итоге клетки умирают. Чтобы не допустить такого печального сценария, нужно тщательно следить за здоровьем. Доктор медицинских наук Виктор Шахнович рассказал, какие привычки помогут свести риск инсульта к минимуму.
Прежде всего, регулярно сдавайте анализы – следите за артериальным давлением. Если показатели в норме, поводов для беспокойства нет. В иных случаях идите к врачу и начинайте принимать препараты, прописанные доктором. Оценивайте состояние брахиоцефальных сосудов, питающих головной мозг – пройдите шестиминутный тест ходьбы на беговой дорожке.
Больше двигайтесь и всегда делайте зарядку по утрам – уделяйте внимание физике, которая убережет вас от преждевременного превращения в древние кости.
Правильно питайтесь – ешьте побольше овощей, зелени и сведите к минимуму жареное мясо. Не забывайте о морепродуктах и рыбе. Откажитесь от алкоголя – в нем нет ни грамма пользы.
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