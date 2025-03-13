Apple призвала пользователей срочно обновить смартфоны

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Компания Apple предупредила пользователей iPhone о необходимости срочно провести обновление своего смартфона. Для этого нужно загрузить последнюю версию операционной системы и установить ее, чтобы избавиться от серьезной уязвимости своего телефона перед злоумышленниками.
Проблема получила название CVE-2025-24201 и была обнаружена в Webkit – браузерном движке, используемом в Safari и всех других интернет-браузерах, созданных для iPhone или iPad. Хакеры использовали уязвимость как открытую дверь, создавая вредоносные веб-сайты, которые предоставляли им доступ к другим областям смартфона за пределами браузера.
В Apple предупредили, что проблема может затронуть любого пользователя со смартфоном серии XS и выше, которых насчитывается более 1,4 млрд человек, в том числе и россиян.
Сообщается, что уязвимость могли использовать для кибератак на "конкретных лиц". Кто именно подвергся им, в компании пояснять не стали.
Риску взлома также подвержены iPad mini 5-го поколения и более поздние модели, компьютеры Mac под управлением macOS Sequoia и Apple Vision Pro.
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