Apple призвала пользователей срочно обновить смартфоны

Apple обратилась к россиянам со срочным призывом
Фото: unsplash.com
Разработчики обнаружили опасную уязвимость в стандартном браузере

Компания Apple предупредила пользователей iPhone о необходимости срочно провести обновление своего смартфона. Для этого нужно загрузить последнюю версию операционной системы и установить ее, чтобы избавиться от серьезной уязвимости своего телефона перед злоумышленниками.

Проблема получила название CVE-2025-24201 и была обнаружена в Webkit – браузерном движке, используемом в Safari и всех других интернет-браузерах, созданных для iPhone или iPad. Хакеры использовали уязвимость как открытую дверь, создавая вредоносные веб-сайты, которые предоставляли им доступ к другим областям смартфона за пределами браузера.

В Apple предупредили, что проблема может затронуть любого пользователя со смартфоном серии XS и выше, которых насчитывается более 1,4 млрд человек, в том числе и россиян.

Сообщается, что уязвимость могли использовать для кибератак на "конкретных лиц". Кто именно подвергся им, в компании пояснять не стали. 

Риску взлома также подвержены iPad mini 5-го поколения и более поздние модели, компьютеры Mac под управлением macOS Sequoia и Apple Vision Pro.

Источник: The Daily Mail

Источники раскрыли решение Путина по прекращению огня

Российский лидер не намерен так просто идти на сделку

Зеленский выступил с важным объявлением о выборах президента Украины

Он подчеркнул, что в первую очередь нужно прекратить огонь

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей