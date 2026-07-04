Лерчек рассказала, чего испугалась больше смертельного диагноза

Девушка переживает самый сложный период своей жизни

Звезда социальных сетей Валерия Чекалина, известная как Лерчек, сделала откровенное признание о самом тяжелом периоде своей жизни. Она рассказала, что после страшного диагноза больше всего переживала не за себя, а за своих детей, и этот страх оказался самым сильным.

Девушка рассказала, что после того, как сообщила детям о своем онкологическом заболевании, решила вместе с ними обратиться к психологу. Во время одной из встреч дочь откровенно рассказала, что больше всего боится потерять маму. Тогда звезда осознала, что ее главной тревогой стала вовсе не болезнь, а переживания собственных детей.

Также Валерия поделилась размышлениями о том, что могло спровоцировать развитие заболевания. Она предположила, что одной из возможных причин стало длительное применение гормональных препаратов во время процедур ЭКО, благодаря которым у нее родились трое детей в браке с Артемом Чекалиным.

Кроме того, блогер допустила, что серьезное влияние мог оказать сильный стресс, связанный с расследованием уголовного дела в отношении нее. При этом девушка отметила, что для рождения младшего наследника от нового избранника Луиса Сквиччиарини процедура ЭКО уже не понадобилась.