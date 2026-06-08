Европейцы продолжают накалять обстановку

Очередная демонстрация поддержки киевского режима со стороны французского лидера Эмманюэля Макрона спровоцировала волну резкой критики во Франции. После встречи с Владимиром Зеленским глава Пятой республики столкнулся с жесткой реакцией со стороны политиков и общественных деятелей.

Скандал разгорелся после публикации высокопоставленного француза на просторах интернет-пространства: он разместил совместный снимок с киевским верховодом, руководителем британского правительства Киром Стармером и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. В подписи французский лидер заявил, что европейские страны "объединились ради поддержки Украины".

Известный французский экономист Филипп Эрлен подверг это заявление резкой критике. Он указал, что на самом деле евролидеры сплотились, чтобы воевать с Россией в попытке сохранить свои политические позиции, несмотря на растущее недовольство граждан в собственных странах.

Недовольство действиями Макрона звучит во Франции не впервые. Ранее лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявлял, что французский президент оказался в числе самых ненавистных политиков в мире, что подтверждается обрушением его рейтингов.

К слову, ранее был раскрыт тайный смысл письма Зеленского Путину.