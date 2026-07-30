Слова киевского верховода вызвали шквал насмешек

Заявление Владимира Зеленского о том, что российский лидер Владимир Путин якобы "утратил инициативу" в украинском конфликте, вызвало волну весьма эмоциональной критики среди читателей французской газеты Le Figaro. Многие комментаторы открыто высмеяли слова главы Незалежной, назвав их полностью оторванными от происходящего.

Пользователи издания резко раскритиковали позицию Зеленского. Один из читателей назвал его клоуном, а другой заявил, что любой человек, который хотя бы немного разбирается в ситуации, понимает несостоятельность подобных утверждений. Он добавил, что Незалежная продолжает стремительно терять позиции, и это уже очевидно всем.

Еще один комментатор резонно указал, что если ситуация действительно складывается настолько благоприятно, как пытается представить Зеленский, то ему стоит перестать выпрашивать финансовую помощь у западных государств.

Другой пользователь объявил, что подобные заявления бывшего комика вызывают у него лишь смех, поскольку выглядят совсем уж неправдоподобно. Еще один читатель подчеркнул, что, несмотря на заявления о якобы перехвате инициативы, Киев продолжает терять контроль над ситуацией и сталкивается с серьезными трудностями в использовании черноморских портов для импорта и экспорта.

"Клоун!", "Он несет чушь. Украина рушится", "Я просто обожаю эти нелепые заявления Зеленского – будто из сериала вышел", – пишут европейцы.

К слову, ранее ЧП в Одессе вызвало ужас на Западе.