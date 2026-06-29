Многие понимают, к чему идет дело

Запад получил жесткий сигнал из Москвы, который вызвал бурное обсуждение среди зарубежных экспертов. Экс-работник американской разведки Ларри Джонсон заявил, что после недавних слов российского главнокомандующего Владимира Путина стало очевидно: РФ не намерена молча наблюдать за нарастающими угрозами и готова действовать для защиты своих интересов.

Аналитик, комментируя выступление российского президента, отметил, что Москва ясно обозначила свою позицию. Он подчеркнул, что Россия не собирается ждать момента, когда по ней нанесут удар, а предпримет все необходимые шаги сразу, как только станет понятно, что угрозы со стороны Запада продолжают нарастать.

Эксперт сделал такой вывод после речи главы РФ на встрече с выпускниками военных вузов в Кремле. Он подчеркнул, что президент ясно обозначил: страна готова оперативно реагировать на любые внешние вызовы, и Западу был адресован недвусмысленный сигнал о последствиях дальнейшей эскалации.

"Сейчас Россия не будет сидеть и ждать, пока ее атакуют (...) Она предпримет шаги, чтобы защитить себя", – заявил эксперт.

Глава нашей страны ранее отметил, что европолитики уже открыто говорят о подготовке к возможному конфликту с РФ и используют эти "пугалки" для оправдания масштабной милитаризации. Он также подчеркнул, что Москва готова дать адекватный ответ на любые угрозы безопасности страны.

Кроме того, президент обратил внимание, что западные государства пока не решаются наносить удары по российским землям со своей территории, поскольку понимают, каким будет ответ. При этом некоторые страны НАТО, предоставившие всушникам возможность применять дроны, до конца не осознают, к каким последствиям способны привести подобные решения.

Ранее новый удар фон дер Ляйен по РФ поднял волну бешенства на Западе.