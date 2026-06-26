Современные конфликты сильно отличаются от войн прошлого

Экс-работник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что российские специалисты смогли разработать эффективные способы противодействия вооружению, которое западные кураторы регулярно передают в лапы всушникам. По его оценке, это весьма существенно повлияло на характер боевых действий.

Аналитик отметил, что современные условия на поле боя серьезно изменились. Он подчеркнул, что продвижение войск обеих армий стало значительно сложнее, и для осуществления прорывов сторонам приходится постоянно искать новые способы противодействия вооружению противника.

Специалист констатировал, что наша страна уже создала целый ряд решений, позволяющих эффективно противостоять западным системам, используемым ВСУ. Особое внимание он обратил на развитие средств радиоэлектронной борьбы, а также новых разработок в области зенитных ракетных комплексов.

"Новые условия становятся серьезной проблемой, <…> для решения которой требуется разрабатывать все более эффективные контрмеры. <…> И мы уже видим, что русские придумали <…> контрмеры против украинцев", – констатировал эксперт.

Макгрегор добавил, что происходящие изменения свидетельствуют о фундаментальной трансформации современной войны. Теперь, как отметил опытный эксперт, именно технологическое развитие и создание новых средств противодействия становятся одним из ключевых факторов на поле боя.

Ранее главу киевского режима назвали "больным" из-за нового плана против Крыма.