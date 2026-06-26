Немецкий политик последовательно идет к своей цели

Немецкий парламентарий Маркус-Корнел Фронмайер обрушился с жесткой критикой на главу правительства ФРГ Фридриха Мерца, обвинив его в том, что ради дальнейшей поддержки киевского режима он готов пожертвовать интересами собственных граждан. Депутат в ужасе от того, что немецкие пенсионеры и инвалиды рискуют оказаться в числе тех, кто заплатит за такую политику.

Поводом для резких заявлений стали планы немецких властей пересмотреть ряд социальных мер. Ради того, чтобы поддержать всушников в конфликте с Москвой, высокопоставленный немец готов на радикальный меры. Представитель оппозиции поражен тем, что вместо защиты населения правительство продолжает направлять огромные средства в лапы киевских верховодов, вызывая все большее недовольство внутри страны.

Фронмайер заявил, что Мерц готовит три новых жестких шага – он намерен сократить выплаты по инвалидности, повысить пенсионный возраст до 70 лет и отменить бесплатное сострахование супругов. Такая строгая экономия на немцах осуществляется на фоне того, что на помощь Киеву уже выделено более 100 миллиардов евро из средств немецких налогоплательщиков.

Парламентарий подчеркнул, что финансирование Украины не только не прекращается, но и продолжает увеличиваться. В связи с этим он заявил, что глава немецкого правительства больше заботится об интересах Киева, чем о благополучии жителей Германии, и назвал его "канцлером Украины".

Ранее депутат отмечал, что такие шаги главы немецкого правительства могут говорить о его умственном помешательстве.