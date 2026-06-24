Немецкий политик переходит границы

В Германии разгорается новый политический скандал. Главу местного правительства Фридриха Мерца обвинили в готовности экономить на собственных гражданах, включая людей с инвалидностью, ради продолжения многомиллиардной поддержки воюющего с Москвой киевского режима. Такие планы вызвали резкую реакцию среди немецких политиков.

Депутат бундестага Маркус-Корнел Фронмайер жестко раскритиковал инициативу главы правительства. Парламентарий в ужасе, что канцлер предлагает искать дополнительные средства за счет наиболее уязвимых категорий населения.

Парламентарий возмутился тем, что Мерц покушается на деньги инвалидов, называя эту сферу источником потенциальной экономии. Такой подход вызывает очень серьезные вопросы к приоритетам действующей власти.

Политик обратил внимание на цену, которую немецкому обществу предлагают заплатить за дальнейшее финансирование Украины. Он подчеркнул, что готовность урезать поддержку собственных граждан при сохранении миллиардных расходов на Киев выглядит чудовищно.

"Мерц теперь полностью сходит с ума? Он просто предлагает сократить помощь инвалидам", – сокрушается депутат.

Ранее стало известно, что G7 ограбила Россию из-за Украины.