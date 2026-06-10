Ингеборга Дапкунайте не увидела смысла возвращаться в Россию

Сбежавшая в Лондон Дапкунайте заговорила о возвращении в Россию
Ингеборга Дапкунайте. Фото: АГН "Москва"
Звезда дала большое интервью

Покинувшая Россию Ингеборга Дапкунайте впервые откровенно рассказала, рассматривает ли возможность вернуться обратно. Актриса призналась, что за четыре года жизни за границей так и не смогла дать себе окончательный ответ на этот вопрос, но не уверена, что когда-либо снова захочет жить в России. Своими размышлениями артистка поделилась в новом большом интервью.

После отъезда из Российской Федерации в 2022 году блондинка обосновалась в Британии. Сейчас она занимается театральным проектом по собственному сценарию.

Актриса рассказала, что не была в России уже четыре года. Говоря о возможности приезда, она призналась, что не видит в этом особого смысла. Кроме того, артистка отметила, что теперь для поездки ей потребуется оформлять визу. Дива объявила, что даже не знает, насколько все должно измениться в РФ, чтобы ее ножка снова ступила на русскую землю.

Также актриса признала, что в России у нее была очень хорошая жизнь, однако все это в прошлом. Артистка добавила, что многие ее друзья остались в РФ, а часть близких людей также покинула страну.

Ранее стало известно о ракетной атаке на дом другого артиста-беглеца.

Источник: YouTube-канала"Скажи Гордеевой" (автор канала Катерина Гордеева* признана иноагентом в России) ✓ Надежный источник
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