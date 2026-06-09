Макаревич* прокомментировал обстрел его дома в Израиле

Макаревич* прервал молчание после обстрела его дома
Андрей Макаревич*. Фото: соцсети
Беглец настроен воинственно

После ракетного удара по Израилю Андрей Макаревич* впервые прокомментировал произошедшее. Беглый российский исполнитель показал последствия атаки на свой дом и выступил с воинственным заявлением.

На просторах интернет-пространства артист разместил кадры повреждений, на которых видны разбитые окна, покореженные рамы и металлические осколки, разбросанные по участку. Знаменитость порадовался, что во время удара его семейства дома не было, что позволило избежать трагедии.

Также артист раскритиковал "миролюбивость" американского лидера Дональда Трампа. Музыкант считает, что договоренности с Ираном не возможны, мол, нужно действовать более радикально. Певец также пожаловался, что вскоре после произошедшего вновь была объявлена воздушная тревога.

Ранее о последствиях обстрела рассказала супруга музыканта Эйнат Кляйн. Она сообщила, что удар застал семейство по дороге домой. Во время атаки им пришлось укрываться на земле и наблюдать за работой экстренных служб.

*признан в РФ иностранным агентом

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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