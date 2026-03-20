Артист оказался в ужасной ситуации

Беглая звезда Андрей Макаревич* оказался в тяжелом положении на фоне резкого обострения обстановки в ближневосточном регионе. Исполнитель был вынужден отменить ближайшие шоу, поскольку организовать гастрольные выезды с Земли Обетованной теперь не так просто. Экс-кумир россиян не успел вовремя покинуть израильские земли. Сейчас он находится в районе между Хайфой и Тель-Авивом, где сохраняется напряженная обстановка и регулярно звучат сигналы тревоги.

Сообщается, что знаменитость вместе с семейством почти все время вынужден укрываться в специально оборудованных местах. Если добраться туда не удается, им приходится искать хоть какое-то безопасное место прямо в своем жилище.

"Почти все время он с семьей прячется в бомбоубежище, а если не успевает до него добежать – под лестницей в собственном доме", – пишут в прессе.

В конце зимы американцы и израильтяне начали военную операцию против Ирана, а теперь жители Израиля расплачиваются за последствия агрессии собственных властей. Ближний Восток охвачен конфликтом, и те, кто разжигал этот пожар, в итоге сами столкнулись с его разрушительной силой.

Отдельно стоит напомнить, что Макаревич* давно уехал из России, не раз выступал с резкими выпадами в адрес родной страны и давно занял откровенно русофобскую позицию.

*признан в России иностранным агентом