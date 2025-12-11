Андрей Макаревич* лишился в суде своего последнего российского бизнеса

Макаревич* лишился в суде своего последнего бизнеса в России
Андрей Макаревич* (признан иноагентом). Фото: АГН Москва
У артиста-иноагента не осталось никаких ИП и ООО, связанных с родной страной

Андрей Макаревич* лишился своего последнего бизнеса в РФ: в суде вынесли решение о прекращении охраны товарного знака "Смак" после иска, поданного рестораном "Шмак".

Как сообщает Mash, фронтмен "Машины времени" являлся совладельцем "Того самого Смака" – компании, защищавшей товарные знаки бренда и давние выпуски телешоу "Смак". В 2025-м году заявлялось о планах возродить телепередачу. В последний раз ее вел Иван Ургант, вплоть до закрытия в 2018-м.

Это ООО – последнее дело музыканта в России. Его ИП было закрыто в 2023-м. К тому моменту артист-иноагент уже проживал в Израиле.

Компания показывала в последние годы убытки (за 2022 год – 100 тысяч рублей, спустя год заработок составил лишь 150 тыс.). В 2024-м она вновь ушла в минус. На нее было зарегистрировано три товарных знака. Однако в суде не так давно вынесли решение об удовлетворении просьбы ресторана "Шмак" о прекращении их охраны.

До этого сообщалось, что артист вместе со своей супругой Эйнат Кляйн занимается производством вина. Виноградник же растет в Самарийских горах – на оккупированной Израилем территории Палестины. Из аннотации следует, что сырье считается одним "из лучших в Израиле".

*признан иностранным агентом решением Минюста

Источник: Mash ✓ Надежный источник
