Гитарист "Машины времени" Кутиков обозначил позицию по СВО

Многие музыканты этого коллектива не поддерживают действия российских властей

Бас-гитарист некогда любимого в нашей стране музыкального коллектива "Машина времени" Александр Кутиков спустя три года после начала конфликта России с соседним государством поделился своим мнением о происходящем.

В недавнем онлайн-подкасте музыкант рассказал о своей молодости, когда он был хиппи и впервые ощутил для себя "опыт свободы". Артист неожиданно заявил, что именно это "чувство свободы" теперь не позволяет ему поддерживать решения российских властей.

Музыкант отметил, что еще в 2014 году у него появилось ощущение, что "с Россией что-то не то", и в стране происходят тревожные события. В качестве примера он назвал ситуацию с Крымом, которая для него стала "переломным моментом".

Ранее, в 2023 году, артист уже критиковал действия российских властей. Тогда он заявлял, что в стране сформировался режим, который напоминает Советский Союз, но в еще более жесткой форме.

К слову, недавно главная звезда коллектива Андрей Макаревич* попал в ужасную ситуацию в Грузии.

*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации