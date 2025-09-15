Гитарист "Машины времени" Кутиков обозначил позицию по СВО

"С Россией что-то не то": гитарист "Машины времени" жестко высказался об СВО
Александр Кутиков. Фото: соцсети
Многие музыканты этого коллектива не поддерживают действия российских властей

Бас-гитарист некогда любимого в нашей стране музыкального коллектива "Машина времени" Александр Кутиков спустя три года после начала конфликта России с соседним государством поделился своим мнением о происходящем.

В недавнем онлайн-подкасте музыкант рассказал о своей молодости, когда он был хиппи и впервые ощутил для себя "опыт свободы". Артист неожиданно заявил, что именно это "чувство свободы" теперь не позволяет ему поддерживать решения российских властей.

Музыкант отметил, что еще в 2014 году у него появилось ощущение, что "с Россией что-то не то", и в стране происходят тревожные события. В качестве примера он назвал ситуацию с Крымом, которая для него стала "переломным моментом".

Ранее, в 2023 году, артист уже критиковал действия российских властей. Тогда он заявлял, что в стране сформировался режим, который напоминает Советский Союз, но в еще более жесткой форме.

К слову, недавно главная звезда коллектива Андрей Макаревич* попал в ужасную ситуацию в Грузии.

*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации

Источник: Telegram-канал "Хуже не скажешь" ✓ Надежный источник
