У артиста не хватило духа броситься на помощь

Андрей Макаревич* рассказал о шокирующем случае, который произошел с его женой Эйнат Кляйн во время дайвинга. Певец сообщил, что их подводное путешествие едва не закончилось трагедией – на женщину напала акула. Все случилось внезапно: хищник подплыл сзади, но, к счастью, укусил за кислородный баллон, висевший на спине женщины. Именно это, по мнению музыканта, и спасло ей жизнь.

Исполнитель признался, что акулы давно были его увлечением, но после этого происшествия он пересмотрел свое отношение к опасному хобби. Он был в трех метрах от супруги, но не смог взять себя в руки, чтобы броситься ей на помощь. "Я окаменел", – вспомнил он. В его голове застряла одна мысль: "Вот так оно и бывает". По словам музыканта, ситуацию спасли молодой парень и девушка, которые сопровождали их под водой – именно они поспешили спасти женщину и отвлекли акулу.

Позже супруга звезды обнаружила в баллоне застрявший зуб акулы. В память об инциденте она сделала из него кольцо. Макаревич* отметил, что теперь будет осторожнее – рисковать собой он готов, но жену, как он сказал, "было бы жалко".

К слову, ранее артист попал в черный список звезд, собиравших деньги для армии соседнего государства.

*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации