Жену сбежавшего в Израиль Макаревича* могут призвать в армию - адвокат Бенхин

В некоторых странах женщины служат наравне с мужчинами

Супруге некогда любимого в нашей стране артиста Андрея Макаревича* Эйнат Кляйн, которая ранее проходила срочную службу в Израиле, может поступить повестка. Такой любопытной информацией поделился адвокат Александр Бенхин.

По его словам, в случае всеобщей мобилизации дама действительно подлежит призыву. Он напомнил, что в еврейском государстве женщин забирают на фронт во вторую очередь после мужчин.

Он с долей иронии отметил, что если события будут развиваться по худшему сценарию, певцу, вероятно, придется остаться дома с ребенком, пока его возлюбленная будет выполнять боевые задачи на фронте.

Адвокат подчеркнул, что музыкант сам не подлежит мобилизации из-за возраста, так что вся нагрузка по уходу за семейством может лечь на него.

Напомним, артист оставил родное государство после начала конфликта с соседней страной. Он неоднократно высказывался критически в адрес соотечественников и российских властей.

Кстати, буквально недавно стало известно, что любимый автомобиль звездной семьи уже забрали на фронт.

*признан иноагентом на территории РФ