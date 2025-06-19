Жену сбежавшего в Израиль Макаревича* могут призвать в армию - адвокат Бенхин

Что известно о призыве жены Макаревича* на фронт
Андрей Макаревич* с женой. Фото: соцсети
В некоторых странах женщины служат наравне с мужчинами

Супруге некогда любимого в нашей стране артиста Андрея Макаревича* Эйнат Кляйн, которая ранее проходила срочную службу в Израиле, может поступить повестка. Такой любопытной информацией поделился адвокат Александр Бенхин.

По его словам, в случае всеобщей мобилизации дама действительно подлежит призыву. Он напомнил, что в еврейском государстве женщин забирают на фронт во вторую очередь после мужчин.

Он с долей иронии отметил, что если события будут развиваться по худшему сценарию, певцу, вероятно, придется остаться дома с ребенком, пока его возлюбленная будет выполнять боевые задачи на фронте.

Адвокат подчеркнул, что музыкант сам не подлежит мобилизации из-за возраста, так что вся нагрузка по уходу за семейством может лечь на него.

Напомним, артист оставил родное государство после начала конфликта с соседней страной. Он неоднократно высказывался критически в адрес соотечественников и российских властей.

Кстати, буквально недавно стало известно, что любимый автомобиль звездной семьи уже забрали на фронт.

*признан иноагентом на территории РФ

Источник: Абзац ✓ Надежный источник
По теме

"Придется учить": Каллас сделала хамский выпад в адрес России

Дипломат продолжает действовать в русофобском ключе

Запад забился в панике: Китай отправил в Иран загадочные самолеты

Конфликтная ситуация выходит на новый уровень

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей